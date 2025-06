PF prende homem com 3,5 quilos de cocaína no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro Preso levava droga em pacotes atados ao corpo e pretendia embarcar em um voo para Paris, na França Rio de Janeiro|Do R7 27/06/2025 - 12h21 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h21 ) twitter

PF prende homem com 3,5 quilos de cocaína no aeroporto do Galeão, no Rio

Na noite da última quinta-feira (26), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem transportando cerca de 3,5 kg de cocaína. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O preso pretendia embarcar em um voo comercial com destino final em Paris, capital da França.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro efetuaram a prisão em flagrante ao identificarem a droga oculta em pacotes atados ao corpo do homem.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

