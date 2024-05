PF prende homem foragido no Pará acusado de cometer homicídios no Rio Criminoso é apontado como responsável por cinco mortes; entre as vítimas está um sargento da Polícia Militar do RJ

PF prende homem foragido no Pará acusado de cometer homicídios no Rio (Reprodução/Record Rio )

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16), no estado do Pará, um fluminense, de 25 anos, acusado de assassinar um sargento da Polícia Militar e mais duas pessoas em uma casa de shows de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, em outubro de 2022.

De acordo com as investigações, o homem também é acusado de um duplo homicídio em um posto de combustíveis no município de Novo Repartimento, no Pará.

Em agosto de 2020, o criminoso havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal, em Minas Gerais. Mas, em março de 2021, obteve a prisão domiciliar para tratamento de saúde e desapareceu.

Alvo de mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio do Pará, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Marabá, no Pará, onde será encaminhado ao sistema prisional e responderá pelos cinco homicídios.