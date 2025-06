PF prende homem na zona norte do Rio por compartilhar material de abuso sexual infantil Investigado, de 47 anos, foi preso em flagrante, em sua residência, no bairro de Guadalupe Rio de Janeiro|Do R7 26/06/2025 - 11h20 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h20 ) twitter

PF prende homem por armazenar material de abuso sexual infantil na zona norte do Rio

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Federal deflagrou a Operação Olho de Hórus VII, com o objetivo de combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em Guadalupe, bairro na zona norte do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais federais confirmaram que o investigado participava de grupos de compartilhamento de imagens contendo cenas de abuso sexual infantil. Os agentes efetuaram a sua prisão em flagrante e apreenderam seus dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

As investigações foram iniciadas em 2024, por meio de ferramenta que identificou que o homem baixava e compartilhava o conteúdo ilícito na internet.

‌



O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu para lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça.

Ele responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil.

