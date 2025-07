PF realiza extradição de argentino preso no Rio procurado pela Interpol por abuso sexual Estrangeiro de 47 anos havia sido preso no dia 12 de novembro de 2024, em São Pedro da Serra, interior de Nova Friburgo Rio de Janeiro|Do R7 12/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h09 ) twitter

A Polícia Federal concluiu a extradição do cidadão argentino, de 47 anos, procurado pela Interpol pelo crime de abuso sexual Reprodução / Polícia Federal

A Polícia Federal concluiu a extradição de um cidadão argentino de 47 anos, procurado pela Interpol pelo crime de abuso sexual, na manhã desta sexta-feira (11). O estrangeiro havia sido preso no dia 12 de novembro do ano passado, no distrito de São Pedro da Serra, no interior de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

A ação foi conduzida por policiais federais do NCI/Interpol (Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a pedido das autoridades argentinas. O homem estava foragido da Justiça de seu país e era procurado pela Interpol há cerca de um ano.

Após a prisão, o estrangeiro permaneceu custodiado no sistema prisional do estado enquanto tramitava o processo judicial de extradição entre as autoridades brasileiras e argentinas.

A extradição foi uma realização do NCI/Interpol, com apoio da DEAIN (Delegacia Especial de Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).

O extraditado foi escoltado por dois policiais federais argentinos e embarcou no Aeroporto Internacional do Galeão com destino a Buenos Aires, onde deve ser entregue às autoridades locais.

