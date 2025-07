PF realiza operação no Rio contra esquema de fraude em contas da Caixa Econômica Federal Investigados fraudaram diversas contas vinculadas à Caixa para desbloquear cartões e movimentar valores ilegalmente Rio de Janeiro|Do R7 10/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h18 ) twitter

PF realiza operação no Rio contra esquema de fraude em contas da Caixa Econômica Federal

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Zelig para combater golpes contra a Caixa Econômica Federal, os quais consistiam em fraudes no comando de desbloqueio de cartões extraviados e vinculados a contas de pessoas residentes no estado do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, especificamente em Campo Grande, Senador Camará, Realengo e na agência da CAIXA localizada no bairro de Deodoro.

Foi apurado que os alvos dos mandados de busca e apreensão se passaram pelos verdadeiros titulares das contas na tentativa de desbloqueio dos cartões e movimentação de conta corrente. Um dos alvos da operação, suspeito de facilitar a prática criminosa, é funcionário da Caixa Econômica Federal.

Alguns clientes relataram que não receberam cartões solicitados, ou que receberam com o plástico do cartão apresentando indícios de adulteração mediante troca do chip. O chip original teria sido utilizado para movimentações não reconhecidas pelos verdadeiros titulares das contas. Em alguns casos, também foram identificados cadastros de biometria digital para saques, sem o reconhecimento dos titulares das contas.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de furto mediante fraude e organização criminosa.

