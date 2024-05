PM apreende 36 motos em ação para impedir ‘rolezinhos’ no Rio

Alto contraste

A Polícia Militar em conjunto com a Seop (Secretaria de Ordem Pública) fez uma operação para coibir os ‘’os rolezinhos’'. As ações foram feitas no Catete, zona sul do Rio; na Tijuca, zona oeste; e em Vila Isabel, zona norte do Rio. Foram removidas 36 motocicletas.

Segundo Brenno Carnevale, secretário da Seop, reclamações dos moradores por excesso de barulho tem sido frequentes.

‘’Seguiremos realizando ações com foco no ordenamento e na preservação do sossego e organização do trânsito’', ressaltou o secretário.

Na última semana, outra operação para coibir essa prática de “rolezinhos” também foi realizada pelos órgãos, e 95 motos foram apreendidas.