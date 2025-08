PM determina ocupação imediata no Complexo da Pedreira após flagrante de saque a carga de carne No momento em que a polícia recuperava parte do material, a população ignorou a presença do efetivo Rio de Janeiro|Do R7 06/08/2025 - 14h52 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carga de carne é saqueada por moradores no Complexo da Pedreira após roubo de carreta Reprodução/Record Rio

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, determinou a ocupação imediata do Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro, após o flagrante de saque a uma carga de carne nesta quarta-feira (6).

Pela manhã, policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados após um roubo de uma carreta na região. Parte da carga foi localizada na área conhecida como Bin Laden.

No momento em que a polícia recuperava parte da carga, a população ignorou a presença do efetivo, inclusive com apoio de veículo blindado, e começou a saquear a carga.

Imagens do helicóptero da RECORD registraram o momento em que os militares tentavam conter as pessoas, mas, em menor número, recuaram.

‌



“É sabido que uma ação nossa poderia provocar uma tragédia maior pelo número de pessoas que lá estavam. E a utilização de arma não letal poderia causar uma correria, um pisoteamento”, disse Menezes em entrevista ao Balanço Geral RJ.

Segundo o comandante da PM, os policiais decidiram chamar o reforço para atuar de “forma técnica”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp