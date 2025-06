PM é assassinado na porta de casa em Guapimirim (RJ) O cabo William Oliveira, de 44 anos, trabalhava no Batalhão de Magé e havia atuado em operações contra o tráfico na região Rio de Janeiro|Do R7 11/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cabo Willian Oliveira deixa esposa e uma filha RECORD

Um policial militar foi assassinado na porta de sua casa em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (11).

O cabo William Oliveira, de 44 anos, estava estacionando o carro quando outro veículo se aproximou e um ocupante disparou contra ele.

As imagens que registraram o crime mostram que o PM não teve tempo para sair do veículo. Os criminosos fugiram.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso e analisa o vídeo para tentar identificar os bandidos.

‌



O cabo trabalhava no Batalhão de Magé e havia atuado em operações contra o tráfico na região.

De acordo com informações da RECORD, há a suspeita de que a morte possa ter sido uma vingança da facção Comando Vermelho.

‌



O militar deixa esposa e uma filha.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp