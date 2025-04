PM é baleado na barriga, passa por cirurgia e tem estado de saúde grave Segundo a corporação, o militar foi atingido durante uma operação na zona norte do Rio Rio de Janeiro|Do R7 15/04/2025 - 13h33 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h36 ) twitter

PM baleado foi socorrido por colegas RECORD

Um policial militar foi baleado durante uma operação nas comunidades do Trem e Conjunto do Ipase, em Vila Kosmos, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).

Uma equipe fazia uma incursão quando foi atacada por criminosos. O 3º sargento foi atingido na barriga e socorrido por colegas.

Segundo a Polícia Militar, o policial ferido foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave.

A ação tinha como objetivo coibir a atuação de criminosos na região, de acordo com a PM.

