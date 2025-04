PM é morto a tiros em assalto na zona norte do Rio Criminosos fugiram após roubarem pertences e a arma do policial militar Fabio Cordeito Matheus dos Santos Rio de Janeiro|Do R7 09/04/2025 - 13h22 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h49 ) twitter

PM estava de folga quando foi abordado Reprodução/ Arquivo pessoal

Um policial militar foi morto a tiros em um assalto em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (9).

O cabo da PM Fabio Cordeiro Matheus dos Santos, de 40 anos, trafegava de moto pela avenida Nazaré, quando foi abordado por uma dupla em outra motocicleta.

Fabio teria corrido para a calçada para se abrigar, mas acabou atingido por disparos de arma de fogo.

Um amigo, que estava na garupa, contou que os bandidos também atiraram contra ele, mas o revólver falhou.

‌



Os criminosos roubaram a arma e os pertences do PM. Em seguida, eles fugiram sem levar a moto da vítima.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas encontrou Fabio sem vida.

‌



O PM trabalhava na CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora). Ele estava de folga no momento do crime.

O militar era casado e deixa quatro filhos.

‌



A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

