PM é morto com tiro na cabeça em tentativa de assalto na zona norte do Rio Segundo testemunhas, Thiago Marcos Barbosa foi surpreendido por dois criminosos em uma moto Rio de Janeiro|Do R7 29/08/2025 - 17h45 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h45 )

Agente era lotado no batalhão de Itaboraí (35º BPM) Reprodução/Record Rio

Um policial militar foi morto com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (29) em Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, Thiago Marcos Barbosa estava num carro com outro PM no momento em que foi surpreendido por dois criminosos em uma moto. Houve troca de tiros.

Thiago era terceiro sargento e estava lotado no batalhão de Itaboraí (35º BPM). O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que realizou uma perícia no local do crime. Diligências estão em andamento para tentar identificar os assassinos.

