PM e pai mortos no RJ: testemunha afirma que militar chegou a se identificar e atiradores usavam trajes semelhantes ao de agentes
Os dois foram baleados em uma abordagem em Nova Iguaçu, quando voltavam do almoço em comemoração ao Dia dos Pais
As mortes do cabo da PM Paulo e do pai dele são investigadas pela polícia no Rio de Janeiro. Os dois foram baleados em um ataque a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim de semana. Eles voltavam de carro com a família após um almoço em comemoração ao Dia dos Pais quando foram cercados por ao menos cinco criminosos.
No registro de ocorrência, uma testemunha disse que os homens estavam encapuzados e usavam blusas pretas escritas “Draco” — o que seria a sigla da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.
Ainda de acordo com o relato, o grupo ordenou que todos saíssem do veículo, e o cabo da PM chegou a gritar que era policial. Nesse momento, começaram os disparos. Em seguida, os atiradores fugiram com a arma do militar.
O crime é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Sobre a informação de que os bandidos usavam trajes semelhantes ao de policiais civis, a instituição se limitou a dizer que o fato é apurado pela delegacia especializada.
O PM Paulo Rogério da Costa Lopes Filho, de 35 anos, morreu na hora. Já o pai dele, de 63, chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cabuçu, mas não resistiu aos ferimentos.
O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações que possam ajudar a identificar os criminosos envolvidos no caso. De acordo com a apuração da RECORD, nenhuma hipótese foi descartada para o crime.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp