PM e pai mortos no RJ: testemunha afirma que militar chegou a se identificar e atiradores usavam trajes semelhantes ao de agentes Os dois foram baleados em uma abordagem em Nova Iguaçu, quando voltavam do almoço em comemoração ao Dia dos Pais Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 )

Polícia investiga ataque que matou cabo da PM e pai na Baixada Fluminense

As mortes do cabo da PM Paulo e do pai dele são investigadas pela polícia no Rio de Janeiro. Os dois foram baleados em um ataque a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim de semana. Eles voltavam de carro com a família após um almoço em comemoração ao Dia dos Pais quando foram cercados por ao menos cinco criminosos.

No registro de ocorrência, uma testemunha disse que os homens estavam encapuzados e usavam blusas pretas escritas “Draco” — o que seria a sigla da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.

Ainda de acordo com o relato, o grupo ordenou que todos saíssem do veículo, e o cabo da PM chegou a gritar que era policial. Nesse momento, começaram os disparos. Em seguida, os atiradores fugiram com a arma do militar.

O crime é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Sobre a informação de que os bandidos usavam trajes semelhantes ao de policiais civis, a instituição se limitou a dizer que o fato é apurado pela delegacia especializada.

‌



O PM Paulo Rogério da Costa Lopes Filho, de 35 anos, morreu na hora. Já o pai dele, de 63, chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cabuçu, mas não resistiu aos ferimentos.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações que possam ajudar a identificar os criminosos envolvidos no caso. De acordo com a apuração da RECORD, nenhuma hipótese foi descartada para o crime.

