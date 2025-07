PM encontrado morto em carro abandonado em Caxias trabalhava no Batalhão de Choque A vítima foi identificada como Gabriel Guimarães Sá Izaú Rio de Janeiro|Do R7 21/07/2025 - 17h47 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo do PM foi encontrado com marcas de tiros dentro de carro abandonado em Caxias RECORD

O PM encontrado morto com marcas de tiro dentro de um carro abandonado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (21), foi identificado. Ele é Gabriel Guimarães Sá Izaú, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a apuração da RECORD, Gabriel trabalhava no Batalhão de Choque. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga a autoria e a motivação do crime.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo foi deixado no bairro 25 de Agosto, no domingo (20). Um homem que usava boné e luvas estacionou o automóvel na rua e fugiu em outro veículo que dava cobertura.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp