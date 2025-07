PM morto no Ipase ficou conhecido, em 2020, por carregar nas costas colega baleado À época, os dois foram até a entrada da favela em busca de socorro. Um vídeo feito por moradores registrou o resgate Rio de Janeiro|Do R7 11/07/2025 - 15h31 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h47 ) twitter

Kelvyton estava na corporação há 24 anos Divulgação/PMERJ

O sargento da Polícia Militar Kelvyton de Oliveira Vale, de 48 anos, morto nesta sexta-feira (11) durante uma operação, ficou conhecido, em 2020, por salvar um colega baleado ao carregá-lo nas costas em uma ação na Vila Aliança, zona oeste do Rio de Janeiro.

À época, os dois foram até a entrada da favela em busca de socorro. Um vídeo feito por moradores registrou o resgate.

Os dois foram até a entrada da comunidade em busca de resgate Reprodução/Record Rio

Atualmente, Kelvyton era lotado no batalhão de Irajá, o 41º BPM. Ele participava de uma ação no Conjunto Ipase, na Vila Kosmos, quando foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por outros militares para o Hospital Getúlio Vargas, na mesma região, mas não resistiu.

O sargento estava na corporação há 24 anos e deixa um filho. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Polícia Militar do estado, tenente-coronel Menezes, descreveu Kelvyton como “um homem de coragem, dedicado à missão de proteger a sociedade e seus pares, mesmo com risco à própria vida”.

‌



Colega socorrido em 2020 foi morto quatro anos depois

Em 2020, Marco Antônio Matheus Maia, o colega socorrido por Kelvynton, foi levado para o Hospital Central da PM e sobreviveu.

Devido ao ocorrido, o militar voltou ao trabalho interno. Ao sair de uma consulta médica, ele foi assassinado por traficantes do Quitungo, em Brás de Pina, em dezembro do ano passado.

‌



O carro do policial foi alvejado ao entrar em um dos acessos à comunidade. Após o crime, os bandidos soltaram o freio de mão do veículo, que desceu uma ladeira desgovernado até atingir um muro.

