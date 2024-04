Rio de Janeiro |Do R7

PM prende nove candidatos durante prova para concurso da corporação no RJ Um dos presos era procurado por um assassinato em 2016, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Cerca de 120 mil pessoas se inscreveram no concurso (Reprodução/ Governo do estado)

Nove suspeitos foram presos durante a prova para o concurso da Polícia Militar, no domingo (7), no Rio de Janeiro. Os candidatos a soldado eram alvos de mandados de prisão, de acordo com a corporação.

Após o exame, eles foram levados para a delegacia em uma operação da Subsecretaria de Inteligência com a Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal, além de batalhões áreas.

Um dos presos era procurado por um crime de homicídio ocorrido em 2016, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, segundo as investigações.

De acordo com o governo do estado, cerca de 120 mil pessoas se inscreveram para o processo seletivo de 2.000 soldados.

O concurso foi retomado após a contratação da FGV (Fundação Getúlio Vargas) para aplicação da prova após falhas terem sido identificadas no primeiro exame.