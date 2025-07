PM reformado é morto a tiros ao sair de bar em Realengo José Cláudio Leite Feital teria sido surpreendido por criminosos armados que estavam em um carro Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h41 ) twitter

Militar foi surpreendido por criminosos armados Reprodução/Rede Social

Um subtenente reformado da Polícia Militar foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (18) em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo relatos de testemunhas, José Cláudio Leite Feital, de 53 anos, saía de um bar entre as ruas Belo Horizonte e Oliveira Ribeiro quando foi surpreendido por criminosos armados em um carro.

Os homens teriam atirado assim que desceram do automóvel. Em seguida, o bando fugiu. De acordo com um amigo do militar, a esposa e o filho de cinco anos presenciaram o crime.

O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Não se sabe a motivação do crime. José Cláudio serviu à Polícia Militar por 30 anos.

