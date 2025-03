PMs acusados pela morte de Kathlen Romeu vão a juri popular A jovem tinha 24 anos e estava grávida quando foi atingida por um tiro de fuzil na região do tórax, no Complexo do Lins Rio de Janeiro|Do R7 26/03/2025 - 18h58 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h58 ) twitter

Kathlen Romeu estava grávida de três meses Arquivo pessoal

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu, na tarde desta quarta-feira (26), que os policiais militares envolvidos na morte da modelo Kathlen Romeu vão a júri popular.

O julgamento ainda não tem data marcada. Os PMs Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano respondem em liberdade.

A juíza da 2ª Vara Criminal da Capital, Elizabeth Machado Louro, considerou que os documentos anexados ao processo comprovam a materialidade do crime e o indício da autoria.

“A materialidade está comprovada pelo laudo de necropsia, bem como pelos esquemas de lesões. A autoria, igualmente, restou suficientemente indiciada nos autos, notadamente pela prova técnica produzida na investigação. Nesse sentido, embora a prova oral não tenha se mostrado apta a indicar que o disparo que atingiu a vítima partiu dos acusados, o laudo de reprodução simulada surge suficiente para indiciar a autoria, ao menos para os fins desta decisão”, ressaltou a magistrada.

‌



A jovem tinha 24 anos e estava grávida de 14 semanas quando foi atingida por um tiro de fuzil na região do tórax, no Complexo do Lins, zona norte da capital, em junho de 2021. No dia, ela visitava a avó materna, que morava na comunidade.

De acordo com a acusação do Ministério Público do Rio, os disparos teriam partido dos PMs no momento que passavam pela localidade.