Polícia acaba com churrasco da milícia e detém 40 pessoas na Baixada Fluminense De acordo com as investigações, a festa reunia integrantes do grupo considerado um dos mais violentos do estado

Rio de Janeiro|Do R7 25/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share