Polícia captura adolescente que matou dois homens e feriu outro em Japeri (RJ) Criminoso é integrante do Comando Vermelho; traficante também é apontado como autor do homicídio de uma criança de 5 anos Rio de Janeiro|Do R7 24/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia captura adolescente que matou dois homens e feriu outro em Japeri Reprodução / Polícia Civil

Policiais civis da 63ª DP e policiais militares do 24° BPM, em ação conjunta, capturaram o adolescente que matou dois homens a tiros e feriu um idoso, em dezembro de 2024, no município de Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O criminoso foi encontrado em um posto de gasolina da cidade, através do serviço de inteligência da polícia. Ele foi detido em posse de uma pistola de calibre 9mm, com numeração de serie suprimida.

O adolescente e outros dois comparsas, traficantes do alto escalão do Comando Vermelho no município, pretendiam expandir os negócios da facção com a instalação de novas bocas de fumo na comunidade da Chacrinha.

Eles encontravam resistência das vítimas fatais, que eram conhecidas por serem matadores na região. Uma das vítimas chegou a concorrer à última eleição para o legislativo municipal.

‌



O detido ainda é apontado como o autor do homicídio de uma criança de 5 anos em novembro de 2024, fato em investigação pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp