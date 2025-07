Polícia Civil começa a atuar na segurança em jogos no Maracanã As ações incluem combate à violência, captura de foragidos da Justiça e orientação de torcedores Rio de Janeiro|Do R7 14/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h19 ) twitter

Policiais civis vão atuar em jogos no Maracanã Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil começou a atuar na segurança do Maracanã em combate à violência, captura de foragidos da Justiça e orientação de torcedores.

A presença de policiais civis no estádio ocorre após um acordo entre a instituição e o Maracanã.

A atuação também estreita a parceria com o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

A ação teve início na partida entre Flamengo e São Paulo, no domingo (13), e, segundo a polícia, vai se estender aos próximos jogos no Maracanã.

