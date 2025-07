Polícia Civil desmantela esquema de internet clandestina do tráfico em Cordovil Três homens foram presos em flagrante, enquanto realizavam manutenção em poste, acusados de instalar e vender serviço ilegal Rio de Janeiro|Do R7 05/07/2025 - 11h53 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens foram presos em flagrante enquanto realizavam manutenção em poste

Agentes da 38ª Delegacia Policial (Brás de Pina) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (4), três homens acusados de instalar e vender ilegalmente serviços clandestinos de TV a cabo no bairro de Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro.

A operação teve como alvo um esquema que é controlado pelo Comando Vermelho e representa uma das fontes de renda da facção na região.

De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam módulos amplificadores para distribuir, de forma clandestina, pacotes de canais fechados de grandes operadoras a moradores da área, mediante o pagamento mensal de cerca de R$ 70.

Os suspeitos foram abordados e presos em flagrante enquanto realizavam manutenção na rede aérea de cabos, instalada em postes públicos da região. Segundo a polícia, os criminosos costumavam executar o serviço durante o período noturno, justamente para dificultar a fiscalização e evitar ações de repressão policial.

‌



Foram presos Anderson de Oliveira Santos, de 32 anos; Felipe Candido da Silva, de 35; e Luiz Fernando de Souza Santos, de 38. Segundo os investigadores, Anderson e Felipe seriam os responsáveis pela administração do negócio clandestino, enquanto Luiz Fernando atuava como técnico nas instalações.

Polícia Civil apreendeu material utilizado para montar redes aéreas em postes públicos e fornecer o serviço a mais de cem clientes na região

Durante a abordagem, os policiais apreenderam cinco módulos amplificadores de sinal, um medidor de sinal, cabos, conectores e uma escada. O material era utilizado para montar redes aéreas em postes públicos e fornecer o serviço a mais de cem clientes na região.

‌



Os três detidos foram autuados em flagrante por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações, o que prevê pena de até quatro anos de prisão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp