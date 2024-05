Polícia Civil e PRF cumprem mandados contra traficantes de animais silvestres no Rio Os criminosos revendiam as aves em feiras tradicionais de Caxias, Honório Gurgel e Campo Grande

Policiais civis da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) e agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha acusada de traficar animais silvestres, em Belford Roxo e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Vinte animais foram encontrados até o momento. Um homem foi levado para a delegacia para ser ouvido.

Os criminosos revendiam os bichos em feiras tradicionais de Duque de Caxias, também na Baixada, Honório Gurgel, na zona norte, e Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, os animais são trazidos de Minas Gerais e os traficantes usam a BR-116 e a BR-040 como as principais rotas. A apuração começou depois que agentes da PRF apreenderam diversas aves silvestres no veículo de integrantes da quadrilha em Barra Mansa, no sul fluminense. Os membros desse grupo já tinham sido identificados.

Os responsáveis irão responder pelos crimes de tráfico de animais, associação criminosa, receptação qualificada. A pena pode chegar a 10 anos de prisão.