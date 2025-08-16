Polícia Civil estoura call center clandestino que aplicava golpe do falso empréstimo na zona oeste do Rio Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 12h34 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa Reprodução / Polícia Civil

Nesta sexta-feira (15), policiais civis da 34ª DP (Bangu) prenderam em flagrante cinco pessoas suspeitas de integrar um esquema de empréstimos consignados fraudulentos, em um call center clandestino instalado na sala de um shopping no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

A ação foi resultado de uma investigação iniciada após a denúncia de uma servidora pública, que percebeu descontos indevidos em seu contracheque relativos a contratos que nunca autorizou.

No espaço, funcionava uma sofisticada central de golpes: dezenas de computadores ligados, planilhas contendo dados de outras vítimas e roteiros com instruções para a abordagem dos alvos.

Segundo a Polícia Civil, cada operador tinha uma meta diária de arrecadar R$ 20 mil, utilizando informações sensíveis, como senhas de acesso a sistemas do governo e dados bancários.

‌



O responsável pelo estabelecimento fugiu ao perceber a chegada dos policiais, não sendo localizado até o encerramento da ação.

Uma das atendentes decidiu colaborar espontaneamente e confessou sua participação no crime. O material foi apreendido e os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp