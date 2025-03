Polícia Civil inicia operação para conter o avanço de facção na zona oeste do Rio Primeira fase da “Operação Contenção” começa hoje e conta com o apoio da PM e do Bope Rio de Janeiro|Do R7 24/03/2025 - 12h02 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h34 ) twitter

Operação da Polícia Civil conta com o apoio do Bope e do setor de inteligência da PM Reprodução/ Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24), a primeira fase da “Operação Contenção” para conter o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.

A operação é realizada em diversos pontos estratégicos da região, com incursões em comunidades como Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco e Sítio do Pai João, entre outros locais.

A ação conta com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Vidigal.

O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. O principal alvo, um ex-policial militar, já foi capturado na Muzema.