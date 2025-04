Polícia Civil prende chefe do tráfico da Vila Kennedy Léo Barrão foi detido quando saia do Complexo do Alemão; criminoso estava foragido há 9 anos Rio de Janeiro|Do R7 05/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 11h04 ) twitter

Polícia Civil prende chefe do tráfico da Vila Kennedy Reprodução/Polícia Civil

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta sexta-feira (4), uma das principais lideranças da facção criminosa que atua no tráfico de drogas na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação faz parte da “Operação Contenção”, uma ofensiva estratégica para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho na região.

Após trabalho de monitoramento, o criminoso foi localizado e capturado no Complexo do Alemão, enquanto estava em direção ao Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Segundo os agentes, o preso se escondia naquela área. A ação tinha como objetivo desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.

As investigações apontam que o preso é um dos chefes do tráfico na Vila Kennedy e responsável pelos confrontos por expansão territorial da organização criminosa na zona oeste do Rio. O criminoso é um dos responsáveis pela “caixinha” do crime que está diretamente relacionada com os conflitos armados. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um carregador, diversas munições e uma motocicleta produto de roubo. No momento da prisão, a equipe foi atacada por traficantes e houve confronto.

Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por corrupção ativa, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito.

O criminoso possui uma extensa ficha criminal com 44 anotações. Ele havia sido preso em 2012, quando era considerado um dos principais líderes da facção. O traficante estava com prisão decretada desde 2018, por integrar um grupo que atacou policiais militares no Complexo do Alemão. Por este crime, ele foi condenado no ano seguinte.

