Polícia Civil prende dois criminosos envolvidos na morte de motorista no Rio Comprido Vítima reagiu ao assalto e lutou contra um dos bandidos antes de ser baleado no dia 6 de março Rio de Janeiro|Do R7 26/04/2025 - 13h30 (Atualizado em 26/04/2025 - 13h30 )

Polícia Civil prende dois criminosos envolvidos na morte de motorista no Rio Comprido Reprodução / Polícia Civil

Carlos Henrique Ramalho Lopes Carvalho e Vitor Manuel Nascimento Coutinho, dois bandidos envolvidos no assassinato do motorista de aplicativo Patrick Scialom França, durante uma tentativa de assalto, na madrugada do dia 6 de março, no Rio Comprido, zona central do Rio de Janeiro, foram presos nesta sexta-feira (25) pela Polícia Civil.

Através de um trabalho de inteligência, policiais da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foram até a Praia da Rosa, comunidade na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, onde localizaram os dois criminosos.

No momento da abordagem, Vitor Manuel estava saindo do local com uma moto roubada, e foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Polícia Civil prende dois criminosos envolvidos na morte de motorista no Rio Comprido Reprodução / Polícia Civil

O mandado de prisão temporária de Carlos Henrique foi cumprido nesta sexta-feira. Já Vitor Manuel, além de ser detido, teve pedido de prisão temporária representado perante o Poder Judiciário.

