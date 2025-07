Polícia Civil prende dupla por venda ilegal de medicamentos em Duque de Caxias Flávia Farias da Silva de Jesus e João Pedro Silva de Jesus foram capturados em um mercado; foi apreendida grande quantidade de mercadoria sem nota fiscal Rio de Janeiro|Do R7 10/07/2025 - 11h55 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h55 ) twitter

Policiais civis da 59ªDP (Duque de Caxias) prenderam em flagrante uma dupla, nesta terça-feira (8), pela prática dos crimes de receptação qualificada e venda ilícita de medicamentos.

Flavia Farias da Silva de Jesus e João Pedro Silva de Jesus foi detida em um estabelecimento comercial, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, após uma ação de fiscalização no local.

Na loja, foi apreendida uma grande quantidade de mercadorias sem nota fiscal, incluindo medicamentos cuja comercialização é restrita e controlada pela ANVISA.

A venda dos produtos indica uma prática reiterada de crimes contra a saúde pública e contra o patrimônio.

A responsável pelo estabelecimento comercial foi conduzida à 59ªDP (Duque de Caxias), onde foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e venda ilícita de medicamentos.

As investigações continuam para apurar a origem dos medicamentos e identificar demais envolvidos no esquema criminoso.

