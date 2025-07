Polícia Civil prende traficante que participou da morte de adolescente em Brás de Pina João Victor Batista da Silva, de 19 anos, é apontado como um dos responsáveis pelo assassinato de um menor de 16 anos, em janeiro do ano passado Rio de Janeiro|Do R7 05/07/2025 - 10h40 (Atualizado em 05/07/2025 - 10h40 ) twitter

Polícia Civil prende traficante que participou da morte de adolescente em Brás de Pina, zona norte do Rio Reprodução / Polícia Civil

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Brás de Pina) prenderam, na tarde desta sexta-feira (4), João Victor Batista da Silva, de 19 anos, conhecido como “Menor T”. Ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de um adolescente de 16 anos, ocorrida em janeiro do ano de 2024, nas proximidades da estação de trem de Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, João Victor, junto a outros integrantes do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, dominada pela facção Comando Vermelho (CV), sequestrou o adolescente na passarela que dá acesso à estação ferroviária. A vítima, apontada pela facção rival como integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), foi levada à uma das comunidades do Complexo da Penha, onde teria sido executada pelo grupo. Até hoje o corpo do adolescente não foi encontrado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Menor T aparece armado, conduzindo a vítima escada abaixo, e a obriga a subir na garupa de uma motocicleta. O grupo então segue em direção à comunidade. Ainda segundo as investigações, o suspeito efetuou dois disparos para o alto em aparente comemoração ao feito.

Câmeras de segurança registraram momento em que traficante sequestrou adolescente

De acordo com a Polícia Civil, Menor T seria homem de confiança de Thiago da Nascimento Mendes, o “Belão”, apontado como chefe do tráfico no Quitungo. Ele seria responsável por executar ordens diretas do líder da comunidade.

