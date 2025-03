Polícia diz ter encontrado ossada de jovem desaparecido na tragédia das chuvas em Petrópolis As buscas seguem para localizar a última vítima do desastre de 2022 Rio de Janeiro|Do R7 06/03/2025 - 14h55 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h55 ) twitter

Lucas Rufino tinha 20 anos

A Polícia Civil confirmou ter encontrado a ossada de um dos últimos desaparecidos na tragédia das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2022. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6).

Segundo a perícia, os restos mortais são de Lucas Rufino. A ossada havia sido encontrada no morro da Oficina, em novembro do ano passado.

De acordo com a polícia, o PRPTC (Posto Regional de Polícia Técnico-Científica) de Petrópolis foi responsável pelas análises nos setores de Antropologia Forense e de Odontologia Legal do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto.

Uma amostra de material genético foi colhida e remetida para o Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense, onde foi realizada a comparação com o perfil dos familiares de Lucas.

‌



“O extenso laudo afirma que, devido à localização do encontro da ossada, das características antropológicas e do confronto de perfil genético, é possível confirmar a identidade como sendo a de Lucas Rufino”, destacou a nota da Polícia Civil.

Família dizia que corpo havia sumido

Logo após a tragédia, o pai de Lucas contou que o corpo do filho havia sido encontrado por parentes e vizinhos no morro da Oficina — um dos locais mais devastados pelas chuvas. Desde então, a família cobrava uma resposta, já que autoridades afirmavam que a vítima não teria dado entrada no IML (Instituto Médico Legal). O caso gerou a abertura de uma investigação.

‌



Já a Polícia Civil afirmou que as análises mostravam que o corpo que familiares acreditavam ser de Lucas era de outra vítima da tragédia. A instituição declarou ainda vinha trabalhando “incansavelmente para localizar Lucas e confirmar sua identificação” desde 2022.

Agora, as buscas seguem para encontrar a última vítima ainda desaparecida do desastre em Petrópolis.

