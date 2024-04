Rio de Janeiro |Gabriel Vital*, do R7 com Diana Rocha, da Record Rio

Polícia do Rio prende dupla suspeita de integrar organização criminosa do Pará Casal acusado de homicídio foi localizado no Morro do Adeus, na zona norte; homem tentou fugir três vezes, inclusive algemado

Uma dupla suspeita de integrar uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas do Pará foi presa no Morro do Adeus, em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14).

O delegado titular da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), Rodrigo Coelho, afirmou que os dois já atuavam no comércio de entorpecentes no Rio.

Além disso, os suspeitos seriam responsáveis pela ligação entre a maior facção do estado e a sede do grupo criminoso no estado de origem.

Segundo informações da RECORD, o suspeito tentou fugir três vezes, inclusive quando já estava algemado. Com ele foram apreendidos carregadores, pistolas, munições, documentos falsos, além de farta quantidade de drogas.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, ele matou um agente público do Pará e tentou assassinar também a esposa do servidor municipal.

Já mulher é investigada pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ela mandou matar, entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano, três pessoas por conta da disputa territorial do tráfico naquela região.

A operação conjunta contou com a participação de agentes da Polícia Civil do Pará e de equipes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e da SSINTE (Subsecretaria de Inteligência).

*Sob supervisão de Bruna Oliveira