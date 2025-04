Polícia faz operação contra suspeito de usar vídeos íntimos para chantagear mulheres no RJ Para conseguir os arquivos, o homem utilizava métodos sofisticados para invadir sistemas Rio de Janeiro|Do R7 01/04/2025 - 18h34 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h36 ) twitter

Polícia apreendeu equipamentos na casa do investigado Divulgação/ Polícia Civil

A DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) fez uma operação, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (1º), para cumprir mandados de busca e apreensão contra um suspeito de usar fotos e vídeos íntimos para extorquir mulheres.

Segundo as investigações, o homem fez, ao menos, quatro vítimas em diferentes partes do país. Ele exigia dinheiro para não divulgar as imagens, no entanto, mesmo após afirmar que havia apagado o conteúdo, fazia novas ameaças.

Para conseguir os arquivos, o suspeito utilizava métodos sofisticados para invadir sistemas sem que as vítimas tivessem qualquer contato prévio com ele. Os policiais acreditam que o homem abordava as mulheres pelas redes sociais.

Na casa do investigado foram apreendidos quatro HDs externos, um celular e 17 cartões bancários. O material vai passar por perícia. Agora, os agentes tentam identificar o envolvimento de outras pessoas e entender a motivação do crime.

