Polícia Federal apreende maquinários e peças para montagem de armas durante operação em Rio das Pedras Segundo as investigações, o material era usado para reforçar a milícia local em confrontos contra facções rivais e forças policiais Rio de Janeiro|Do R7 20/08/2025 - 17h33 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h33 )

Material era importado de Miami, nos EUA Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu maquinários, acessórios e insumos utilizados na fabricação e montagem de armas e munições durante uma operação na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com as investigações, peças de fuzis eram importadas ilegalmente para reforçar a milícia da localidade em confrontos contra forças policiais e facções rivais. O material era enviado de Miami, nos Estados Unidos.

Ao todo, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Um homem apontado como o responsável pelo esquema foi alvo da ação e é considerado foragido da Justiça.

Segundo a PF, as investigações começaram depois que a Receita Federal interceptou encomendas com materiais bélicos no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte carioca. O destinatário foi preso em flagrante em julho deste ano.

