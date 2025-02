Polícia Federal prende taiwanês procurado pela Interpol no Rio Foragido há mais de quatro anos da Justiça francesa, o preso, de 52 anos, estava na lista da Difusão Vermelha Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 31/01/2025 - 16h57 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo as autoridades francesas, homem foi condenado a cerca de três anos de prisão Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu um homem foragido há quatro anos da Justiça francesa pelo crime de tráfico de drogas nesta sexta-feira (31). A ação ocorreu em Ipanema, bairro na zona sul do Rio de Janeiro.

O preso, de 52 anos e natural de Taiwan, estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol. Segundo as autoridades francesas, o homem foi condenado a cerca de três anos de prisão, mas fugiu após cumprir parte da pena.

O mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Após as formalidades, o preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a França.

A Polícia Federal participou do caso por meio do NCI/Interpol (Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro) em ação conjunta com integrantes do Núcleo de Operações da DRE (Delegacia de Repressão a Drogas).