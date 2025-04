Polícia intercepta carga de drogas avaliada em R$ 2 milhões que seria levada para comunidades do Rio O material foi apreendido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (14) Rio de Janeiro|Do R7 15/04/2025 - 14h12 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h12 ) twitter

Policiais apreenderam 100 kg de cocaína Reprodução/ Polícia Civil

Uma ação policial interceptou uma carga de drogas avaliada em R$ 2 milhões que seria levada para comunidades do Rio de Janeiro. O material foi apreendido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (14).

De acordo com as investigações, os entorpecentes abasteceriam áreas dominadas pela facção Comando Vermelho. Policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil participaram da ação.

Após receberem informações do setor de inteligência, agentes verificaram o interior de uma caminhonete estacionada na rua e encontraram 100 kg de cocaína.

Segundo as investigações, o lucro com a venda de drogas seria usado para compra de armas e para financiar a expansão territorial em diferentes pontos do estado.

A ação faz parte da “Operação Contenção”, que visa conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio.

