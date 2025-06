Polícia investiga denúncia de rato encontrado em fralda de bebê A Delegacia do Consumidor recolheu o material para perícia. Os responsáveis pela empresa serão chamados para depor Rio de Janeiro|Do R7 02/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h53 ) twitter

Mãe encontrou rato em fralda de bebê Marina Sobral/ Arquivo pessoal

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar uma denúncia sobre um rato morto ter sido encontrado na fralda de um bebê.

De acordo com as primeiras informações, o animal estava entre o forro da peça de algodão, que havia sido retirado do pacote.

A mãe entregou o material na Delegacia do Consumidor. Ele foi recolhido e encaminhado para perícia, segundo o delegado Wellington Vieira.

Além disso, os responsáveis pela empresa fabricante serão convocados a prestar depoimento.

