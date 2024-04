PM prende 3 suspeitos de integrar milícia e apreende arsenal na Baixada Fluminense

Alto contraste

Agentes apreenderam arsenal durante ocorrência Agentes apreenderam arsenal durante ocorrência (Reprodução/ Polícia Militar )

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de integrar uma milícia e apreendeu um arsenal durante uma ação em Queimados, na Baixada Fluminense.

Ao todo, dois fuzis, duas pistolas, dois rádios comunicadores, dez carregadores de fuzil, cinco carregadores de pistola, centenas de munições e roupas táticas similares às utilizadas pelas forças de segurança foram encontrados com os criminosos.

Agentes do 24º BPM (Queimados) também capturaram o carro em que os bandidos estavam, além de uma motocicleta que constava como roubada.

Ação visava reprimir movimentação de grupo miliciano

Durante a ocorrência, um grupo de criminosos chamou a atenção dos policiais nas proximidades da rua Vereador José Virgílio do Prado.

De imediato, os militares deram ordem de parada ao condutor do automóvel, que trafegava em atitude suspeita. Não houve confronto.

De acordo com o comando da unidade, a ação tinha como objetivo reprimir a movimentação do grupo paramilitar, acusado de atuar no controle territorial e exploração de serviços públicos no bairro Vila Nascente.

O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados), para onde todo material recolhido foi encaminhado.

* Sob supervisão de Celso Fonseca