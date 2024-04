Polícia prende 9 suspeitos de dopar e aplicar golpe em turista eslovaco em Ipanema

Rio de Janeiro |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Turista eslovaco sofreu tentativa de golpe em Ipanema Turista eslovaco sofreu tentativa de golpe em Ipanema (Record Rio)

Nove pessoas foram presas suspeitas de dopar para tentar aplicar um golpe financeiro em um turista eslovaco, de 39 anos, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (26).

De acordo com a polícia, a vítima convidou pessoas que conheceu em uma boate para o apartamento onde estava hospedado, na segunda (25).

Durante o encontro, ele ingeriu bebida alcoólica e começou a sentir tontura. Em seguida, outras pessoas chegaram ao imóvel.

Com receio, o turista escondeu o cartão de crédito e bloqueou o celular. No entanto, ele foi levado a uma galeria para procurar uma loja de eletrônicos e liberar o acesso do aparelho.

Nesse momento, o porteiro do estabelecimento desconfiou da situação e chamou a polícia. Os agentes do Programa Segurança Presente fizeram a abordagem.

O coordenador do programa, major Márcio Rocha, contou que um dos agentes conversou em inglês com a vítima e percebeu que o eslovaco estava dopado.

"Ele disse que estava se sentindo ameaçado por dois indivíduos e bloqueou a senha do aparelho propositalmente para evitar saques financeiros da conta".

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam com uma máquina para transição financeira. Além disso, foi possível identificar o pagamento de R$ 1.500 efetuado pelo cartão de crédito da vítima.

Em seguida, os agentes foram até o apartamento após o turista relatar a preocupação em retornar ao local. Todos foram levados para Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

O grupo foi detido pelos crimes roubo, associação criminosa e tráfico de drogas — isso porque foram apreendidas substâncias entorpecentes.

Na delegacia, um suspeito ainda disse ser portador do vírus HIV e admitiu ter praticado ato sexual sem preservativo com a vítima. Ele vai responder por risco de contágio de moléstia grave.

O turista tem passagem comprada de retorno com data marcada para esta quarta-feira (27). Ele estava há três semanas no Brasil e já havia passado por Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP).