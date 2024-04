Polícia prende envolvidos em furto de empresa de celulares que gerou prejuízo de R$ 375 mil no Rio Os criminosos invadiram o escritório e levaram 45 celulares, 12 relógios, fones de ouvido e videogames

Polícia Civil prende envolvidos em furto de empresa de celulares que gerou prejuízo de R$ 375 mil no Rio

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (17), três pessoas envolvidas no furto de celulares em uma empresa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em abril de 2022.

Os agentes cumprem cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão na cidade e em outros oito municípios nos estados de São Paulo e Paraná.

De acordo com a polícia, os criminosos invadiram o escritório da empresa e levaram 45 celulares,12 relógios, cinco fones de ouvido e dois videogames. O prejuízo foi de cerca de R$ 375 mil.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou os autores do furto e os receptadores, entre lojas e pessoas físicas. Também foi possível localizar as empresas responsáveis por gerar notas fiscais frias dos produtos furtados, para dar aparência de legalidade aos aparelhos, recolocando-os no comércio.

Segundo as investigações, 19 pessoas já haviam sido processadas criminalmente e presas em flagrante pelo crime de receptação. Nove foram indiciadas por associação criminosa, cinco por lavagem de bens e dinheiro, três por furto qualificado e duas por receptação qualificada.