Polícia prende fornecedor de skunk para o tráfico e braço direito da milícia na Baixada Fluminense Ações acontecerem em Belford Roxo na última quarta (14) Rio de Janeiro|Do R7 16/05/2025 - 17h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h25 )

Polícia aprendeu tabletes de drogas com homem apontado como fornecedor do TCP Reprodução/ Polícia Civil

Dois alvos da polícia foram presos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na quarta-feira (14). Um dos suspeitos é apontado como fornecedor de drogas para uma facção criminosa e outro considerado braço direito do chefe da milícia que atua na região.

De acordo com a Polícia Civil, o homem conhecido como “Carlim” era o principal responsável pelo abastecimento de skunk — uma espécie de supermaconha — em comunidades controladas pelo Terceiro Comando Puro, incluindo o Complexo do Gogó da Ema e o Trio de Ouro.

Os agentes da 54ª DP (Belford Roxo) apreenderam uma pistola 9mm com kit rajada, centenas de tabletes de skunk e crack, um rádio comunicador, cadernos de anotações do tráfico e uma motocicleta roubada com o preso.

Ele foi autuado por tráfico, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação e adulteração de veículo.

‌



Braço direito da milícia do Xavantes

Os investigadores também prenderam “Boquinha”, considera do braço direito do chefe da milícia do Xavantes, o “Pulga”.

Segundo a polícia, o grupo é responsável por extorsões, torturas e homicídios em Belford Roxo.

‌



Boquinha foi capturado em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, após a Justiça determinar a prisão dele.

