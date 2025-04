Polícia prende homem que mantinha animais mortos em congelador no RJ Nove bichos em situação de maus-tratos foram resgatados da residência em Arraial do Cabo, na região dos lagos Rio de Janeiro|Do R7 29/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h47 ) twitter

Nove animais foram encaminhados para atendimento veterinário Reprodução/ Instagram @Prefeituradearraiadocabo

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais em Arraial do Cabo, na região dos lagos do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29).

Na residência dele, a polícia encontrou cães e gatos vivos em péssimas condições e corpos de bichos mortos dentro do congelador.

O homem foi denunciado pelo próprio filho. Segundo a polícia, ele entregou vídeos e fotos que mostravam os maus-tratos.

De acordo com os agentes, foram encontrados no refrigerador corpos de cachorros adultos e filhotes em sacos pretos.

Na casa, a polícia encontrou diversos cachorros no mesmo cômodo. Um deles apresentava lesões que o impediam de andar com as quatro patas.

Em banheiros, os policiais encontraram gatos trancados em meio a fezes e comida estragada.

No imóvel, também foram encontrados anestésicos usados por cirurgiões dentistas.

Ao todo, nove animais resgatados no local. Os seis cães e três gatos foram encaminhados para uma clínica veterinária.

