Polícia prende suspeita de integrar esquema de furto e venda de cilindros de oxigênio de hospitais do Rio No imóvel onde a mulher estava, a polícia encontrou parte do material subtraído de uma UPA do Engenho de Dentro Rio de Janeiro|Do R7 18/02/2025 - 12h40 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco cilindros de oxigênios sem comprovação de origem foram apreendidos em um imóvel na Baixada Fluminense RECORD

A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de integrar um esquema de furto e comercialização de cilindros de oxigênio de unidades hospitalares públicas do município do Rio de Janeiro.

As investigações começaram após denúncia sobre o furto de 11 cilindros de 50 litros de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Engenho de Dentro, na zona norte da capital.

Segundo a Polícia Civil, parte do material foi localizado em Vila de Cava, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local, os agentes apreenderam cinco cilindros de oxigênio sem comprovação de origem. Os investigadores descobriram que o equipamento subtraído da unidade de saúde havia sido adquirido por uma empresa do Mato Grosso.

A suspeita que estava no imóvel foi autuada em flagrante por receptação. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.