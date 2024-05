Polícia prende suspeito de executar comerciante de cigarros na zona oeste do Rio O crime aconteceu em junho do ano passado, em frente uma academia no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste

Rio de Janeiro|Do R7 15/05/2024 - 16h05 (Atualizado em 15/05/2024 - 16h13 ) twitter

