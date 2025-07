Polícia prende suspeito de matar amigo e esquartejar corpo no morro São Carlos De acordo com as primeiras informações, partes do cadáver foram encontradas em geladeira e congelador Rio de Janeiro|Do R7, com informações de Raian Cardoso 16/07/2025 - 15h14 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito foi preso na comunidade São Carlos RECORD

A polícia prendeu em flagrante um homem suspeito de matar um amigo e esquartejar o corpo da vítima no morro São Carlos, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16).

Segundo os agentes, o suspeito confessou ter esfaqueado Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, após um desentendimento entre eles.

De acordo com as primeiras informações, partes do cadáver foram encontradas em uma geladeira e um congelador da residência.

O preso teve de ser rapidamente retirado do local para não ser agredido por moradores revoltados com o crime.

‌



A ação para capturar o homem na comunidade contou com policiais da 6ª DP (Cidade Nova), DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) e Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp