Polícia prende suspeito de matar diarista em Niterói (RJ) De acordo com as investigações, homem seguiu a vítima ao sair de casa. Ele é acusado de outros crimes contra mulheres na região

Suspeito de matar diarista é preso em Niterói

Um homem suspeito de matar a diarista Vera Maria de Sousa Gomes foi preso por policiais civis da DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo), em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4).

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O caso aconteceu no dia 10 de março, no bairro da Fonseca. As investigações da polícia analisaram câmeras de segurança para chegar ao suspeito.

De acordo com as investigações, um vídeo mostra que o homem seguiu a vítima no momento em que ela saiu de casa. Ele foi visto entrando em uma área de mata, onde permaneceu cerca de meia hora.

Em outro ponto da região, uma segunda câmera deveria ter registrado a passagem de vítima e suspeito cerca de 10 minutos depois, segundo a polícia. No entanto, somente o homem apareceu no local.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi encontrada amordaçada em terreno baldio, na mesma região.

Inicialmente, o caso foi registrado como desaparecimento. O exame de delito feito na época constatou que Vera morreu de causas naturais.

Segundo os parentes da diarista, ela estava com problemas de saúde, como pressão alta. No entanto, a família não aceitou essa justificativa, e as investigações prosseguiram.

Sangue encontrado em tênis será analisado pela perícia

Com o suspeito, a polícia localizou um tênis com sangue humano. A amostra será encaminhada para análise da perícia e possivelmente comparado com o material genético da vítima.

De acordo com as investigações, o preso é usuário de drogas e possui diversas anotações criminais, entre elas, crimes violentos praticados contra mulheres no mesmo bairro.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.