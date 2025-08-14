Polícia prende suspeito de matar esposa grávida ao empurrá-la do 5º andar de prédio no RJ Segundo a polícia, o suspeito chegou a tentar fugir e pular muros de vizinhos antes de ser capturado Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h25 ) twitter

Lucélia tinha 37 anos e estava no sétimo mês de gestação RECORD

A polícia prendeu um homem suspeito de matar a esposa grávida ao empurrá-la do 5º andar de um prédio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O homem foi encontrado na casa da mãe, na comunidade da Bacia do Éden, na mesma região, nesta quinta-feira (14).

Segundo a polícia, o suspeito chegou a tentar fugir e pular muros de vizinhos antes de ser capturado. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

De acordo com as investigações, Lucélia Zangerolame Silva de Souza, de 37 anos, estava no sétimo mês de gestação quando o crime aconteceu em julho deste ano. Após uma discussão, a vítima foi agredida e lançada pela janela do imóvel localizado na Venda Velha.

A investigação da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) descobriu que o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com histórico de violência doméstica.

