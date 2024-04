Polícia prende três mulheres por exploração de mão de obra infantil na zona oeste do Rio Segundo as investigações, as suspeitas usavam os próprios filhos menores para vender balas em calçadas e semáforos

(Reprodução/ Record Rio)

A Polícia Civil prendeu três mulheres em flagrante por exploração de mão de obra infantil na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na última sexta-feira (27).

Segundo as investigações, as mulheres usavam os próprios filhos menores de 18 anos para vender balas em calçadas e semáforos. As crianças e adolescentes também eram instruídos a pedir dinheiro na porta de estabelecimentos comerciais do bairro, enquanto as suspeitas acompanhavam os filhos à distância.

Os agentes descobriram o caso após denúncias feitas por moradores e lojistas da região.

De acordo com a polícia, os menores trabalhavam com venda de balas e panos de prato, e chegavam a vender cerca de R$ 250 por dia.

As mulheres vão responder pelos crimes de maus tratos, abandono de incapaz, abandono intelectual e submeter criança ou adolescente a vexame e constrangimento.

Elas foram encaminhadas para audiência de custódia.