Policiais civis prendem homem armado que mantinha mulher refém em Teresópolis (RJ)
A vítima seria nora do agressor e a motivação ainda está sendo apurada
Agentes da Polícia Civil libertaram, nesta sexta-feira (15), uma funcionária de uma loja, no bairro Pedreira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela era mantida refém no interior do estabelecimento por um homem armado. A vítima seria nora do agressor e a motivação ainda está sendo apurada. O criminoso foi detido e, com ele, foi apreendida uma arma de fogo.
Ao serem informados do fato por uma testemunha, os policiais da 110ª DP foram até o local. Os policiais aproveitaram um momento de distração do criminoso para desarmá-lo e soltar a refém em segurança. A vítima não sofreu ferimentos.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, cárcere privado, tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra agentes de segurança.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp