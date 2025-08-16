Policiais civis prendem homem armado que mantinha mulher refém em Teresópolis (RJ) A vítima seria nora do agressor e a motivação ainda está sendo apurada Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 16/08/2025 - 12h51 ) twitter

Homem armado é preso após manter mulher refém em Teresópolis Reprodução / Polícia Civil

Agentes da Polícia Civil libertaram, nesta sexta-feira (15), uma funcionária de uma loja, no bairro Pedreira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela era mantida refém no interior do estabelecimento por um homem armado. A vítima seria nora do agressor e a motivação ainda está sendo apurada. O criminoso foi detido e, com ele, foi apreendida uma arma de fogo.

Ao serem informados do fato por uma testemunha, os policiais da 110ª DP foram até o local. Os policiais aproveitaram um momento de distração do criminoso para desarmá-lo e soltar a refém em segurança. A vítima não sofreu ferimentos.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, cárcere privado, tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra agentes de segurança.

