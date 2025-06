Policial civil é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em São Gonçalo Agente foi surpreendido por criminosos enquanto estacionava o carro; ele tentou reagir e acabou sendo baleado na cabeça Rio de Janeiro|Do R7 16/06/2025 - 09h54 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h27 ) twitter

Policial civil é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Um policial civil foi baleado na cabeça, na noite deste domingo (15), durante uma tentativa de assalto, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O estado de saúde dele é considerado grave.

De acordo com as primeiras informações, agentes do batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo foram acionados para atender a uma ocorrência de lesão corporal na região. A vítima foi identificada como Lucas Lopes Mourão, lotado na Delegacia de Honório Gurgel, na zona norte do Rio.

Segundo a namorada Larissa, que estava com o policial no momento do crime, Lucas manobrava o carro para estacionar no bairro Pacheco, quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Armados, eles bateram no vidro do veículo.

Lucas desembarcou e tentou reagir, mas acabou sendo atingido por um disparo na cabeça. Outros dois criminosos, também em uma moto, participaram da ação. Eles roubaram a arma do policial e fugiram do local.

‌



O agente foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do policial é grave.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação do caso.

