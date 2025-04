Policial Militar é assassinado dentro de carro na avenida Brasil no Rio de Janeiro O Corpo encontrado dentro do carro é de um cabo lotado no (41º BPM) batalhão de Irajá Rio de Janeiro|Do R7 03/04/2025 - 07h48 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h47 ) twitter

Informações iniciais dão conta de que o carro fuzilado foi encontrado, ainda de madrugada, por volta de 4h30 da manhã, na pista sentido Santa Cruz, na avenida Brasil.

A polícia militar foi acionada e no local encontrou o carro branco com as portas abertas. O corpo estava com várias marcas de tiros e o carro com perfurações nas portas ladeiras e no porta-malas. Uma pistola estava sob o corpo do PM.

O corpo dentro do veículo é de um cabo da PM (Polícia Militar)identificado como Marcelo José Batista lotado no batalhão de Irajá, na zona norte do Rio. O policial já foi identificado, mas o nome ainda não foi divulgado. A motivação da morte ainda é desconhecida.

O BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) isolou a área. A DHC (Delegacia de Homicídios da capital) Já foi acionada e segue para o local.

Nota da PM

A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta quinta-feira (3/4), um policial militar foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto trafegava com seu carro na Av. Brasil, altura de Bangu. A vítima não resistiu aos ferimentos. Ação de autoria e motivação desconhecidas. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) isolaram a área e a DH da Capital foi acionada.