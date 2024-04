Policial militar é reconhecido por traficantes e assassinado em Mesquita, na Baixada Fluminense Eduardo Carvalho, de 44 anos, estava no local para socorrer uma amiga grávida quando foi cercado por criminosos; corpo da vítima foi colocado no porta-malas e abandonado

Vídeo flagrou momento que criminosos abandonam o corpo (Reprodução/câmeras de segurança)

O policial militar Eduardo Carvalho, de 44 anos, foi sequestrado e morto a tiros na comunidade do Sebinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (12). Segundo informações iniciais, ele foi reconhecido por criminosos.

Ele estava no local para socorrer uma amiga grávida quando foi cercado por traficantes da região. Após o assassinato, os criminosos colocaram o corpo do militar no porta-malas de um carro e o abandonaram na Rua Josefina, no bairro Santo Elias, também em Mesquita.

Um vídeo mostra o momento que os criminosos abandonam o corpo e fogem. A Polícia Civil tenta identificar quem são os homens que aparecem nas imagens. O policiamento foi reforçado na região.

Eduardo estava na Polícia Militar há 16 anos.